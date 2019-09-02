Тучная беременная модель показала тело в купальнике

Популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм сфотографировалась беременной в открытом купальнике. Фото появились в ее Instagram-аккаунте.

На серии снимков Грэм в солнцезащитных очках позирует на фоне Манхэттенского моста в бикини с ярким цветочным принтом, а ее супруг Джастин Эрвин держит руку на ее животе.

За сутки публикация набрала больше миллиона лайков и множество восторженных комментариев. «Ты самая милая беременная леди! Выглядишь потрясающе», — писала одна поклонница. «Я мечтаю выглядеть так же идеально во время своей беременности», — хвалила внешний вид Грэм другая фанатка. «Я не могу дождаться того момента, когда ты наконец станешь мамой! Ты будешь такой классной!» — отметила еще одна подписчица.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал фотографию Грэм. «Мне не нравится это фото. Раньше я тобой восхищалась. Ты по-прежнему красива для меня, но мне кажется, что будущая мать не должна публиковать такие снимки», — сделала замечание одна девушка. «Тебе и твоему мужу должно быть стыдно, Эшли. Ты не должна повсюду демонстрировать свою беременность. Это некрасиво и несексуально», — согласилась с ней другая.

Ранее в августе Эшли Грэм показала поклонникам фрагмент своего обнаженного тела. На снимке запечатлена правая часть туловища Грэм. Она продемонстрировала жировые складки на животе и растяжки на бедрах, прикрывая грудь рукой. «Одинаковые, но все-таки немного разные», — написала она под фото.

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