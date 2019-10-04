Тучная модель сфотографировалась в кружевном белье и обрадовала фанатов

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм сфотографировалась для рекламы бренда нижнего белья Addition Elle. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На фото Грэм позирует в черном кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов, сидя в кресле и отведя взгляд в другую сторону. «Вспоминаю о тех временах, когда моя грудь была больше моего живота», — подписала публикацию Грэм, имея в виду свою беременность.

Фото опубликовано @ashleygraham

Поклонники обрадовались новой фотографии модели. «Ты была прекрасна тогда и остаешься прекрасной сейчас!» — утешал Грэм один из подписчиков. «Ты потрясающая! И я в восторге от этого комплекта», — радовалась другая пользовательница. «Какая же ты красивая, я обожаю твои формы», — сыпал комплиментами еще один поклонник.

Ранее в сентябре Эшли Грэм сфотографировалась беременной в открытом купальнике. На серии снимков Грэм в темных солнцезащитных очках позирует на фоне Манхэттенского моста в бикини с ярким цветочным принтом, а ее супруг Джастин Эрвин держит руку на ее животе.

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