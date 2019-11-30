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Обнаженная беременная плюс-сайз-модель поздравила поклонников с праздником

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Популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, поздравила подписчиков с Днем благодарения, выложив в сеть свою обнаженную фотографию. Она опубликовала снимок в сторис своего Instagram-аккаунта.

На фото полностью обнаженная девушка позирует перед зеркалом, прикрыв грудь рукой. «Счастливого дня благодарения!» — подписала она фото. На лице Грэм нет косметики, а ее волосы собраны в пучок. На животе американки видны растяжки, а на бедрах — целлюлит.

В октябре Грэм пошутила над своим нижним бельем. На кадрах 31-летняя модель позирует перед зеркалом в обтягивающем боди-бандо. «О, да, сексатрон! Это даже не корректирующее белье, это просто трусики для жирной задницы», — прокомментировала свой внешний вид Эшли.

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