Популярная тучная модель опубликовала обнаженное селфи

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, опубликовала обнаженное селфи в сторис своего Instagram-аккаунта.

На фото девушка лежит на боку, прикрывая грудь рукой. Одежды на ней нет, надето лишь ожерелье. Большую часть кадра занимает живот Грэм, на котором видна татуировка и растяжки. Модель сделала фотографию после того, как вернулась домой с вечеринки.

Ранее в октябре Эшли Грэм попозировала обнаженной на видео, опубликованном в ее Instagram-аккаунте. «Я становлюсь все больше и больше и стараюсь принимать свое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна моим подписчикам за поддержку», — подписала она видео.

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