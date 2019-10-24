Популярная плюс-сайз-модель примерила нижнее белье и посмеялась над собой

Популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности, пошутила над своим нижним бельем. Она выложила видео в сторис своего Instagram-аккаунта.

На кадрах 31-летняя Эшли позирует перед зеркалом в обтягивающем боди-бандо. «О, да, сексатрон! Это даже не корректирующее белье, это просто трусики для жирной задницы», — прокомментировала свой внешний вид Грэм.

Фото опубликовано @ashleygraham

Ранее в октябре Эшли Грэм опубликовала селфи в обнаженном виде в своем Instagram-аккаунте. На фото она лежит на боку, прикрывая грудь рукой. Одежды на ней нет, надето лишь ожерелье.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!