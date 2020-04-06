Неестественная поза модели в рекламе бренда озадачила пользователей сети

Неестественная поза модели в рекламе американского бренда Fashion Nova озадачила пользователей сети. Публикация появилась в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном снимке блогер и амбассадор бренда Джина Савадж (Gina Savage), у которой больше миллиона подписчиков, позирует в облегающем платье неонового салатового цвета и защитной маске. Демонстрируя наряд, она уперлась руками в пол и сильно прогнула спину. Такая поза вызвала недоумение у покупателей, так как они сочли ее противоестественной.

«Смотрю на эту фотографию, и у меня начинает болеть спина», «У нее вообще есть органы?», «Публикуйте, пожалуйста, более реалистичные тела», «Это все результат пластических операций?» — возмущались подписчики в комментариях.

В апреле 2019 года на сайте британского онлайн-ретейлера Asos появилась фотография модели, которая рекламировала купальник в неудачной позе. Девушка на снимке сидит, чуть сгорбившись, боком к камере в бледно-сиреневом бикини бренда Monki. На ее животе видны несколько жировых складок. Клиенты Asos обрадовались «бодипозитивности» компании и поблагодарили фотографов в соцсетях.

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