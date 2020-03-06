Рекламу бренда одежды свернули из-за слишком сексуальной позы модели

Управление по стандартам рекламы Великобритании (The Advertising Standards Authority, ASA) свернуло рекламную кампанию бренда Missguided из-за слишком сексуальной модели. Об этом сообщает Independent.

На постерах, размещенных на железнодорожных платформах, были напечатаны фотографии девушки в пиджаке на голое тело, прозрачных колготках и туфлях на высоких каблуках. Изображение сочли неприемлемым, поскольку оно чрезмерно сексуализировало модель.

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В частности, ASA возмутило, что девушка запечатлена таким образом, что ее грудь и живот привлекают больше внимания, чем рекламируемая одежда. Кроме того, как отмечается в заявлении организации, голова девушки наклонена назад, рот немного приоткрыт, а ноги расставлены чересчур широко — такую позу сочли слишком откровенной.

В ответ на претензии в Missguided заверили, что снимки полностью соответствуют нормам индустрии и аналогичны кампаниям многих других производителей. Несмотря на это, ASA запретило дальнейшее размещение указанных постеров.

В феврале с похожей проблемой столкнулась компания Pretty Little Thing. Видеоролик с моделью в черных трусах и оранжевом лифе был заблокирован в сети из-за излишней сексуализации.

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