Модный бренд обвинили в оскорблении из-за слишком сексуальных азиатских моделей

Британский бюджетный онлайн-ретейлер PrettyLittleThing обвинили в культурной апроприации и фетишизации азиатских женщин из-за новой ориентальной коллекции. На критику бренда в Twitter обратили внимание журналисты Metro.

В новую коллекцию вошли красные топ и юбка, платья розового, зеленого и черного цветов, а также сандалии, сапоги и сумки. Создатели коллекции вдохновлялись ципао — традиционным китайским платьем, современная форма которого была создана шанхайскими модельерами в 1920-е годы.

Коллекция была впервые представлена в Instagram-аккаунте бренда 31 октября и поступила в продажу 7 ноября. Часть вещей уже полностью распродана.

💥 Who got the Power? 💥 PrettyLittleThing x @LittleMix lands 7th November 10am GMT 🤩💞 Wanna be the FIRST to shop the collection? 👀 We will be doing an EARLY release completely exclusive to our Instagram followers 😱 FOLLOW us right now ‘cos we’ll be going private at 11:59 GMT on Tuesday 5th November 🔥 Tag a BFF who needs to know 👇 Фото опубликовано @prettylittlething

Однако некоторые пользователи социальных сетей раскритиковали бренд за «культурную апроприацию». «Никто не хочет ничего сказать по поводу культурной апроприации??? Снова и снова традиционная азиатская одежда сексуализируется, а люди это поддерживают. Это отвратительно», — написала одна из пользовательниц Twitter.

Другой девушке не понравилось название коллекции: «Мне очень нравится ваш бренд, но я азиатка в стране белых, и мне кажется, что слово "ориентальный" не должно использоваться в вашей коллекции». «Это не только культурная апроприация, но и фетишизация азиатских женщин», — написала третья.

В октябре PrettyLittleThing выпустил новую модель купальника, которая вызвала недоумение у покупателей. По мнению большинства пользователей сети, обе части купальника чересчур маленькие, из-за чего демонстрирующая его девушка выглядит вульгарно.

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