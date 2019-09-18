Девушка заказала дешевую обувь и обнаружила в ней плесень

Британский бюджетный онлайн-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке обувь с плесенью. Об этом сообщает The Sun.

Анонимная девушка заказала по интернету черные сандалии с отделкой из пушистого материала за 20 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей). Распечатав посылку, между декоративными ворсинками она обнаружила плесень.

Тогда покупательница опубликовала жалобу в Twitter. Представители компании ответили на ее претензию извинениями и попросили прислать номер заказа. Однако они никак не прокомментировали наличие плесени на сандалиях.

В июле PrettyLittleThing прислал еще одной клиентке платье с пятнами крови и отказался оформить возврат покупки. Разъяренная такой реакцией девушка опубликовала переписку в Twitter и отметила в посте официальный аккаунт фирмы. «Им должно быть стыдно, что они приняли это платье с кровью от кого-то другого», — написала она и добавила, что в конце концов ей пообещали прислать еще одно такое же платье.

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