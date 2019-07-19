Онлайн-магазин прислал девушке платье в крови и отказался вернуть деньги

Британский интернет-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке платье с пятнами крови и отказался оформить возврат покупки. Об этом сообщает The Sun.

Увидев грязную вещь, девушка по имени Шевонн тут же связалась с компанией по WhatsApp. Она приложила к своему сообщению фотографию нескольких пятен на голубой ткани и отметила, что это «точно не ее кровь». Покупательница также заявила, что на следующий же день собирается пойти на почту и отправить платье обратно.

Однако ответ представителя PrettyLittleThing поразил Шевонн. «Я совершенно согласна, что это возмутительно, и прошу прощения. Но, пожалуйста, не возвращайте это нам. Пожалуйста, напишите название покупки, и мы посмотрим, что можем для вас сделать», — говорилось в сообщении.

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Разъяренная такой реакцией клиентка опубликовала переписку в Twitter и отметила в посте официальный аккаунт фирмы. «Им должно быть стыдно, что они приняли это платье с кровью от кого-то другого», — написала Шевонн и добавила, что в конце концов ей пообещали прислать еще одно такое же платье.

В PrettyLittleThing никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее в июле PrettyLittleThing прислал еще одной клиентке заказ, в котором вместе с одеждой было запечатано полчище пауков. 21-летняя Джорджия Рэттрей получила посылку с летними вещами. Распечатывая один из костюмов, она увидела, как по нему ползает множество крупных пауков. Когда она развернула комбинезон полностью, то обнаружила внутри еще больше мертвых членистоногих.

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