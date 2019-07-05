Девушка обнаружила полчище живых пауков в посылке с одеждой популярного бренда

Британский модный бренд PrettyLittleThing прислал клиентке заказ, в котором вместе с одеждой было запечатано полчище пауков. Об этом сообщает The Sun.

21-летняя Джорджия Рэттрей (Georgia Rattray) получила посылку с летними вещами. Распечатывая один из костюмов, она увидела, как по нему ползает множество крупных пауков. Когда она развернула комбинезон полностью, то обнаружила внутри еще больше мертвых членистоногих.

Живые же переползли на кровать Рэттрей. Испуганная девушка сняла происходящее и опубликовала в Twitter, отметив в посте официальный аккаунт PrettyLittleThing. Она также посетовала, что ей придется отослать заказ отправителю, несмотря на то, что одежда ей понравилась. Затем она призналась, что ей пришлось собирать пауков руками и выбрасывать в окно спальни.

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Пост Рэттрей стал вирусным и собрал сотни комментариев. «Если бы со мной случилось что-то подобное, я бы умерла от страха», — написала одна пользовательница соцсети. «Девочка, помни о том, что пауки могли отложить яйца, отправляй одежду назад немедленно», — порекомендовала другая.

PrettyLittleThing предложили клиентке полное возмещение потраченных на заказ средств. Тогда она призналась, что это ее самый любимый бренд и она обязательно снова закажет у них вещи.

В мае интернет-ретейлер PrettyLittleThing прислал другой покупательнице окровавленную одежду. Девушка по имени Стефани заказала онлайн летний комбинезон с принтом под змеиную кожу и ужаснулась, когда получила свою покупку. Как сообщила девушка в социальных сетях, ей привезли костюм с вымытыми пятнами крови между ног.

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