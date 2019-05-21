Интернет-магазин по ошибке прислал клиентке окровавленный костюм

Британский интернет-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке окровавленную одежду. Об этом сообщает The Sun.

Покупательница по имени Стефани заказала онлайн летний комбинезон с принтом под змеиную кожу и ужаснулась, когда получила свою покупку. «Сегодня мне привезли костюм с замытыми пятнами крови между ног. Совершенно отвратительно, что кто-то вернул его в таком виде, не говоря о том, что вы выслали его другому клиенту. Очевидно, с внутренними процессами вашей компании что-то не так», — высказала свое возмущение Стефани в Twitter.

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На следующий день девушка рассказала, что PrettyLittleThing вернули ей деньги за товар (25 фунтов), за исключением шести фунтов, которые пришлось потратить на доставку.

Представители компании отреагировали на пост Стефани: они принесли извинения и попросили клиентку прислать фотографию костюма, чтобы как можно быстрее решить этот вопрос.

В марте стало известно, что популярные модные бренды PrettyLittleThing и Topman срезали ярлыки с одежды дешевых марок и перепродавали ее втридорога под своим именем. Жульничество заметила одна из покупательниц и рассказала об этом в Twitter. «Итак, PrettyLittleThing отрезают этикетку от спортивных штанов Fruit of the Loom стоимостью 6-12 фунтов и перепродают под своим лейблом», — возмутилась она.

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