Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога

Известные на весь мир модные бренды PrettyLittleThing и Topman срезали ярлыки с одежды дешевых марок и перепродавали ее втридорога под своим именем. Об этом сообщает Daily Mail.

Жульничество заметила одна из покупательниц и рассказала об этом в Twitter. «Итак, PrettyLittleThing отрезают этикетку от спортивных штанов Fruit of the Loom стоимостью 6-12 фунтов и перепродают под своим лейблом?» — возмутилась она.

После этого соцсети наводнили аналогичные истории от других пользователей. Помимо PrettyLittleThing в мошенничестве уличили и британский бренд Topman: под его этикеткой также обнаружили срезанный ярлык другой компании.

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PrettyLittleThing и Topman пока не отреагировали на запрос журналистов о комментариях.

Fruit of the Loom — американский производитель бюджетной одежды. Цены на вещи этой марки обычно не превышают 15 долларов.

В январе стало известно, что британский интернет-магазин Boohoo продавал свитер с натуральным мехом под видом искусственного. Сотрудники международной организации по защите животных заметили «Джемпер с помпонами из искусственного меха» на сайте марки и отправили его на экспертизу. В результате выяснилось, что вещь действительно была украшена деталями из натурального кроличьего меха.

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