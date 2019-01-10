Ценности
 
Последние новости
США перекрыли поставки материалов для «российского самолета XXI века»
Россиянин увидел начальника полиции у гроба криминального лидера и поплатился
Стало известно о гибели британских солдат в Сирии
Маск помирит США и Китай в торговой войне
Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов
Вор растерял украденное по дороге с места преступления
В мозге нашли причину курения и алкоголизма
Умер упомянутый на пресс-конференции Путина мальчик
За пропаганду наркотиков в сети предложили повышенные штрафы
Новости партнеров

Британцы продавали натуральный мех под видом искусственного

Перейти в «Мою Ленту»

Британский интернет-магазин Boohoo продавал свитер с натуральным мехом под видом искусственного и привлек внимание общественности. Об этом сообщает Independent.

Сотрудники международной организации по защите животных Humane Society International (HSI) заметили «Джемпер с помпонами из искусственного меха» и отправили его на экспертизу. В результате выяснилось, что вещь действительно была украшена деталями из натурального кроличьего меха.

HSI подали жалобу в управление рекламными стандартами Великобритании (Advertising Standards Authority), которое после собственных проверок уличило бренд Boohoo в производстве вводящей в заблуждение рекламы.

Ретейлер снял свитер с продажи, однако он все еще виден на сайте с пометкой «распродано».

В ноябре 2018 года одежда и аксессуары из кролика, лисы и енотовидной собаки были обнаружены в крупных британских магазинах, выступающих против натурального меха. Одна из клиенток eBay заказала шапку с помпоном из искусственного меха, однако в результате экспертизы выяснилось, что помпон был сделан из меха енота.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
BOOHOO CALLED OUT FOR SELLING ‘FAUX FUR’ JUMPER WITH REAL FUR
Испанцы массово разделись догола и притворились трупами из жалости к животным
Защитники животных пустили енотов на шапки
Ценности
Ценности15:0429 декабря 2018

С вещами на выход

«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
15:14 9 января

Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду

14:1028 декабря 2018

Кроссовки Nike подешевеют

12:27 9 января

Проведенная в домашних условиях опасная процедура Кардашьян шокировала врачей

Ценности00:01 7 ноября 2018

Переобулись в воздухе

Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки
13:2627 декабря 2018

На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног

21:34 9 января

Украинка задала тренд на нелепые джинсы

14:04 9 января

Аномальные волосы озолотили годовалого ребенка

Ценности00:02 6 января
Айшвария Рай

Священная красота

Самые властные и привлекательные женщины Индии
18:5020 декабря 2018

Названы самые странные вещи 2018 года

19:29 9 января

Российских мужчин обругали за безвкусицу

16:39 9 января

Еще один бренд унизил китайцев

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
Умер упомянутый на пресс-конференции Путина мальчик
Россиянка потребовала у МВД возместить изнасилование и убийство 12-летней дочери
«Ребенок и муж повисли между этажами»
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Перевоплощение в русскую мафию помогло ФБР прослушивать мексиканского барона
Стало известно о гибели британских солдат в Сирии
Эрдоган объявил войну пакетам из пластика
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
Украина отказалась от российских наблюдателей на выборах
Назван беспроигрышный для Украины вариант поведения в Керченском проливе
Все материалы
Экономика
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Погода придет на помощь «Газпрому»
Маск помирит США и Китай в торговой войне
Нефть воскресла
Россия накупила юани, иены и евро
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Все материалы
Силовые структуры
Чертовщина какая-то
Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
Веня ЖитомирскийДважды лжегерой Советского Союза
Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Бывший полицейский пять лет обманывал владелицу борделей
ФСИН начала проверку из-за смерти в колонии осужденного генерал-майора
Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео
Россияне пошли под суд за воспитание ребенка электрошокером
Все материалы
Наука и техника
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
В мозге нашли причину курения и алкоголизма
Физики приблизились к созданию искусственной звезды
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
Умный вибратор сочли аморальным и лишили награды за инновационность
Все материалы
Спорт
«Я не чувствую боли. На это нет времени»
Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
Российский игрок НХЛ отреагировал на предложение о пожизненном запасе водки
UFC признала прием российского бойца лучшим в году
WADA прибыло в Россию
Лишенный медали Олимпиады за допинг россиянин остался без денег на суд
«Барселону» обвинили в наглости и оскорблении
Российский гонщик почти доехал до финиша и попал в страшную аварию
Все материалы
Культура
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Радио Гага
Байопик Queen, «Звезда родилась» и другие победители «Золотого глобуса-2019»
Брат Кевина Спейси сравнил актера с отцом-растлителем
Названа причина блокировки клипа Хаски
Дима Билан предложил ввести в России музыкальную цензуру
Объявлены актеры приквела «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
Высказывания украинского эксперта в эфире «России 1» проверят на нацизм
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили
Премьер-министра Австралии подняли на смех за «левые» кроссовки на обеих ногах
Умер писатель и ученый Николай Лисовой
Известный телеведущий признался в любви к юным азиаткам и опозорился
Все материалы
Ценности
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду
Британцы продавали натуральный мех под видом искусственного
Проведенная в домашних условиях опасная процедура Кардашьян шокировала врачей
Украинка задала тренд на нелепые джинсы
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Обезглавившие скандинавок террористы пощадили британца из-за религии
Российскую авиакомпанию признали одной из самых пунктуальных в Европе
Умерла владелица культового отеля на Лазурном побережье
Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Мужчина нашел в телефоне десятки огромных тараканов
Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом
Подросток десять дней бродяжничал в чужой стране из страха спросить дорогу
Самый богатый человек в истории решил развестись
Все материалы
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Хит-парад наиболее интересных новинок, которые появятся в наступившем году
Лучшие тесты – 2018
Вспоминаем самые яркие автомобили уходящего года
Названы рублевые цены на самый мощный дизельный Mercedes-Benz GLE
В Индии сделали из Honda Accord копию Lamborghini Aventador
«Микрогелик» на базе Suzuki Jimny сравнили с настоящим G-Class
Все материалы
Дом
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
«Я не наследник Ротшильдов — ем, что дают»
История приезжего, который пожертвовал всем ради квартиры в Москве
Невзрачные молодые люди заинтересовались элитными квартирами в Москве
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
В России появится ипотека под пять процентов годовых
Названы причины предстоящего роста цен на жилье
Все материалы