Британцы продавали натуральный мех под видом искусственного

Британский интернет-магазин Boohoo продавал свитер с натуральным мехом под видом искусственного и привлек внимание общественности. Об этом сообщает Independent.

Сотрудники международной организации по защите животных Humane Society International (HSI) заметили «Джемпер с помпонами из искусственного меха» и отправили его на экспертизу. В результате выяснилось, что вещь действительно была украшена деталями из натурального кроличьего меха.

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HSI подали жалобу в управление рекламными стандартами Великобритании (Advertising Standards Authority), которое после собственных проверок уличило бренд Boohoo в производстве вводящей в заблуждение рекламы.

Ретейлер снял свитер с продажи, однако он все еще виден на сайте с пометкой «распродано».

В ноябре 2018 года одежда и аксессуары из кролика, лисы и енотовидной собаки были обнаружены в крупных британских магазинах, выступающих против натурального меха. Одна из клиенток eBay заказала шапку с помпоном из искусственного меха, однако в результате экспертизы выяснилось, что помпон был сделан из меха енота.

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