Купленное в интернет-магазине платье с трудом налезло на голову клиентки

Британка заказала в интернет-магазине платье и с трудом просунула в него голову. Об этом девушка написала в Twitter. На ее посты обратило внимание издание Metro.

23-летняя Эйприл Болджер из Манчестера рассказала, что приобрела наряд на сайте британского интернет-ретейлера PrettyLittleThing. Когда девушка увидела, какого он размера на самом деле, она растерялась.

«В какой вселенной взрослый человек сможет пролезть в эту дырку для головы?» — удивилась покупательница.

Затем она несколько раз попыталась просунуть голову в вырез, но безуспешно. Позже девушке удалось просунуть руки, однако голова все еще застревала. В итоге, по словам Болджер, она с трудом смогла надеть платье на себя.

Тем не менее оно все равно не выглядело, как на сайте, — юбка оказалась слишком короткой, и девушке пришлось надеть шорты, чтобы прикрыться. В результате британка решила вернуть платье и получить свои 20 фунтов назад.

В мае британский интернет-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке окровавленную одежду. Покупательница по имени Стефани заказала онлайн летний комбинезон с принтом под змеиную кожу и ужаснулась, когда получила свою покупку. Как сообщила девушка в социальных сетях, ей привезли костюм с вымытыми пятнами крови между ног.

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