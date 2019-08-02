Девушка заказала купальник в интернете и получила его окровавленным

Покупательница получила из интернет-магазина бренда Love Island купальник-бикини и обнаружила на его подкладке следы крови. Об этом сообщает The Sun.

Возмущенная клиентка по имени Амбер выложила видео и фото загрязненного предмета одежды, стоимость которого составляет 10 фунтов (около 790 рублей), в свой аккаунт в Twitter. «Я только что получила на почте посылку, открыла запечатанный пакет и обнаружила это! — написала она. — Никаких гигиенических наклеек. Это выглядит, как чьи-то выделения!»

Пользователи сети посочувствовали клиентке интернет-магазина и посоветовали ей потребовать от бренда компенсации. «Это просто отвратительно!» — написал один из них.

Ранее сообщалось, что британский интернет-ретейлер PrettyLittleThing прислал клиентке платье с пятнами крови и отказался оформить возврат покупки. Разъяренная такой реакцией клиентка опубликовала переписку в Twitter и отметила в посте официальный аккаунт фирмы. «Им должно быть стыдно, что они приняли это платье с кровью от кого-то другого», — написала Шевонн и добавила, что в конце концов ей пообещали прислать еще одно такое же платье.

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