Бренд выпустил «позорный» бикини и смутил покупателей

Британский бюджетный онлайн-ретейлер PrettyLittleThing выпустил новую модель купальника, которая вызвала недоумение у покупателей. На комментарии в Instagram-аккаунте бренда обратили внимание в Metro.

Речь идет о розовом раздельном купальнике, изготовленном из бархатной ткани, который продается на сайте компании за 22 фунта стерлингов (около двух тысяч рублей). По мнению большинства пользователей соцсети, обе части купальника чересчур маленькие, из-за чего демонстрирующая его девушка выглядит вульгарно.

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Свое негодование поклонники бренда высказали под фотографией. «Одно неверное движение — и ты пропала», «Если она подпрыгнет — ее песенка спета!», «Почему эти крошечные вульгарные купальники сейчас так популярны?», «Это же позор... Сегодняшние бикини похожи на нижнее белье», — писали они под публикацией, которая собрала 27 тысяч лайков.

В июле белый купальник PrettyLittleThing стал полностью прозрачным после того, как одна из клиенток марки искупалась в общественном бассейне. Жительница Стратфорда-на-Эйвоне заказала бикини в онлайн-магазине перед отдыхом в Испании. Когда девушка вышла из бассейна, она с ужасом поняла, что ее купальник полностью просвечивает и другие отдыхающие видят ее обнаженное тело.

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