Моделей популярного женского бренда раскритиковали за излишнюю сексуальность

Фотосессию моделей популярного британского бренда Pretty Little Thing раскритиковали в сети за излишнюю сексуальность. Об этом сообщает The Sun.

Постоянная покупательница Ребекка Эссон (Rebecca Asson) написала комментарий на Facebook-странице популярного магазина, в котором обвинила его в публикации пошлых снимков.

26-летняя женщина возмутилась из-за того, что модели рекламируют продукцию бренда в таких откровенных позах. «Мне пришлось проверить, не попала ли я случайно на порносайт во время шопинга», — съязвила она.

«Вместо того, чтобы разглядеть, как сидит вещь на девушке, я вижу ее промежность, потому что она стоит на коленях с раздвинутыми ногами. Неужели модели необходимо рекламировать джинсы топлес?» — негодовала покупательница в своем посте.

Она добавила, что у марки и так дешевые вещи, поэтому в такой пошлой рекламе нет необходимости. Несмотря на свою любовь к бренду, Эссон заявила, что больше не будет покупать одежду на их сайте.

Британский бренд Pretty Little Thing уже обвиняли в излишней сексуализации женщин в рекламном видео. В нем оператор снимает сзади модель в черных трусах и оранжевом лифе, на других кадрах она лежит на полу в прозрачном боди и с неоновой палочкой между ног. В конечном итоге Управление по стандартам рекламы (Advertising Standards Authority) заблокировало видеоролик.

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