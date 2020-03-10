18-летняя дочь Синди Кроуфорд поделилась откровенным селфи в купальнике

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией в купальнике. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото 18-летняя знаменитость запечатлена с мокрыми растрепанными волосами в закрытом черном купальнике с глубоким декольте. Ее образ дополняют серьги-кольца.

Публикация Гербер набрала 143 тысячи лайков. Подписчики восхитились внешним видом модели. «Какая красотка», «Отличное фото, мне нравятся твои растрепанные волосы», «Выходи за меня замуж, пожалуйста», «Сексуально», — написали они в комментариях.

Раннее Гербер приняла участие в показе итальянского модного дома Miu Miu, во время которого она вышла на подиум в прозрачной темной блузке, украшенной стразами и кристаллами в области груди и на рукавах. При этом на модели не было нижнего белья.

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