18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум в пиджаке на голое тело

18-ти летняя дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер вышла на подиум в откровенном наряде. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

Показ итальянского бренда Max Mara состоялся 19 февраля в рамках Недели моды в Милане. На опубликованном кадре знаменитость запечатлена в белом костюме: двубортном пиджаке на голое тело, украшенном объемными рукавами с воланами, и плиссированной мини-юбке.

Ее образ дополнили перчатки в тон наряда, браслет в виде цепи и капюшон, застегнутый на ее шее. На ней также надеты черные плотные колготки. В качестве обуви были выбраны лакированные туфли на каблуке.

Пост модели набрал больше 100 тысяч лайков. Пользователи сети восхитились внешним видом Гербер. «У меня нет слов, ты шикарна», «Просто идеал», «Даже если на тебя одеть пакет, ты будешь выглядеть потрясающе», «Как всегда на первом месте», — написали они в комментариях под публикацией.

В феврале Кайя Гербер сфотографировала себя в зеркале без нижнего белья. На снимке она стоит полубоком перед зеркалом в ванной топлес, прикрыв грудь левой рукой. Из одежды на ней только тренировочные штаны серого цвета. Таким образом Гербер продемонстрировала поклонникам макияж, выполненный британской визажисткой Наоко Синцу (Naoko Scintu), и прическу с эффектом мокрых волос, автором которой выступила Анна Кофоне (Anna Cofone).

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