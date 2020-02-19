18-летняя дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в зеркале топлес

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией без нижнего белья. Снимок появился в Instagram-аккаунте девушки.

На фото 18-летняя Гербер стоит полубоком перед зеркалом в ванной топлес, прикрыв грудь левой рукой. Из одежды на ней только тренировочные штаны серого цвета.

Таким образом, Гербер продемонстрировала поклонникам несколько своих татуировок, а также макияж, выполненный британской визажисткой Наоко Синцу (Naoko Scintu), и прическу с эффектом мокрых волос, автором которой выступила Анна Кофоне (Anna Cofone).

Ранее Кайя Гербер уже показывала фанатам откровенные снимки, сделанные в зеркале уборной. Так, в декабре 2019 года она сфотографировала себя в кружевном прозрачном бюстгальтере белого цвета от французского бренда Simone Pérèle.

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