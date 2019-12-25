Ценности
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Умер генерал армии Махмут Гареев
Участие школьников в учениях МВД признали незаконным
Овечкин вручил Трампу подарок
Жертву крокодила-людоеда вычислят по содержимому его брюха
Опубликована фотография с места аварии вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Американского «Ведьмака» сравнили с польской версией
В России решили тщательнее проверять пиво и сидр
В московском метро пассажир упал на пути 
МТС создал умную колонку
Киргизия захотела поменяться территориями с Таджикистаном
Новости партнеров

Дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в нижнем белье

Перейти в «Мою Ленту»
Кайя Гербер
Кайя Гербер

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией в нижнем белье. Кадр знаменитость опубликовала в Instagram.

Девушка в кружевном прозрачном бюстгальтере белого цвета от французского бренда Simone Pérèle сфотографировала себя в зеркале ванной. В руках у модели консилер Touche Éclat косметической марки Yves Saint Laurent Beauty, а на безымянном пальце несколько колец.

Фото опубликовано @kaiagerber

Подписчики Гербер пришли в восторг от новой публикации модели. «Ты потрясающая, Кайя!», «Твое лицо просто идеально», «А теперь один серьезный вопрос. Ангел, тебе было больно, когда ты упала с небес?», «Ты такая же красивая как твоя мать», — хвалили внешность девушки поклонники.

Это не первый раз, когда Кайя Гербер делится с фанатами откровенными фотографиями. Так, в октябре она опубликовала в Instagram-аккаунте селфи топлес и смутила подписчиков. На кадре девушка также позировала напротив зеркала, но на ней не было никакой одежды. Шею Гербер украшали несколько золотых цепочек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в бюстгальтере и полупрозрачной юбке
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес и смутила поклонников
Дочь Синди Кроуфорд случайно оголила грудь на подиуме
Ценности
Ценности00:04Сегодня

Любовь и тюль

Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
09:07Сегодня

Первым словом дочери самой молодой миллиардерши стало название люксовой сумки

18:1424 декабря

Нос Кардашьян сочли эталоном

16:5924 декабря

Женщина показала трюк по очистке белых кроссовок и прославилась

Ценности00:0322 декабря

Ковбой в Белом доме

Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
15:0724 декабря

Названы лучшие вина в мире

13:0524 декабря

Названы самые востребованные россиянами товары с AliExpress

12:3324 декабря

Названы самые стильные женщины года

Ценности00:0417 декабря

Раздутая красота

Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
10:5324 декабря

Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь к празднику

20:5823 декабря

Телеведущую осудили за слишком глубокое декольте

19:1423 декабря

46-летняя бывшая супермодель опубликовала откровенное фото в ванне

Россия
Выросло число пострадавших при падении на бок вертолета Ми-8
«Родня мужа пригрозила закопать»
Как женщины на Кавказе пытаются вернуть похищенных детей и терпят унижения
Названа возможная причина падения на бок вертолета Ми-8
Никита Медведев и его мама«Никита еще никогда не видел новогоднюю елку»
Мама отдаст малышу костный мозг, но до операции еще нужно дожить. Ему нужна ваша помощь
Россиян поучили правильно выбирать зимние шины
Север помнит
Как в далеком российском селе годами воспитывают из мальчиков суровых мужчин
Вертолет Ми-8 опрокинулся на бок при взлете в Красноярском крае
Все материалы
Мир
Захарова назвала причину сложных отношений Польши и России
«По-настоящему пугает»
Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
Американский миллиардер воспользовался трудом заключенных для агитации
«Уходит то, за что умирали мои предки»
За два века японские христиане создали собственную веру. Почему сегодня она никому не нужна?
В Конгрессе назвали США фашистской страной
Балканская Чечня
Ислам, клубы и любовь к Клинтону. Как живет Косово — непризнанное государство в центре Европы
Французские балерины станцевали против пенсионной реформы
Все материалы
Бывший СССР
Киргизия захотела поменяться территориями с Таджикистаном
Никол ПашинянБархатные полумеры
Революция в Армении должна была изменить страну. Почему чуда не произошло?
В Грузии захотели создать новый «нормандский формат»
Обреченное восстание
Агенты СССР хотели устроить в Эстонии революцию. Бунт жестоко подавили
Кабмин Украины провел экстренное секретное заседание по транзиту газа
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Лукашенко захотел установить памятник Сталину
Все материалы
Экономика
В России решили тщательнее проверять пиво и сидр
Возврат к истокам
Из России бегут лучшие кадры. Государство нашло способ их остановить
Все модели Lada станут дороже
Обошлось
Третья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
Договор с Украиной назвали поражением «Газпрома»
Не в этот раз
В России предложили сделать 31 декабря выходным. Но не в этом году
Названо лучшее детское шампанское
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин расстрелял жену на улице и покончил с собой
Без права на свободу
Как живут самые опасные заключенные в России
Задушившей младенца российской матери вынесли приговор
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
Восстановлены события последних часов жизни стрелка с Лубянки
Все материалы
Наука и техника
Су-57. Архивное фотоПервый серийный Су-57 разбился
Истребитель пятого поколения проходил летные испытания
МТС создал умную колонку
Через хребет
На что способен первый в мире гнущийся телефон: обзор Samsung Galaxy Fold
Найден затерянный город загадочной цивилизации
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
У Вселенной нашли границы
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Овечкин вручил Трампу подарок
Месть бывших
«Челси» наказал своего прежнего наставника Моуринью, а «Сити» разобрался с «Лестером» — главное в туре АПЛ
Нурмагомедов указал на виновных в отстранении России от соревнований
Александра Трусова«Им аплодирует весь мир»
Рекорды Трусовой, триумф и уход Загитовой: чем запомнится 2019 год в фигурном катании
Российский футболист продолжил спор о Сталине и заявил о его победе в войне
Виктор Нечаев (номер 10)«Я сжег советский паспорт»
Как первый русский хоккеист НХЛ сбежал из СССР и покорил Америку
Попытавшийся уплыть из России на лодке Дацик арестован
Все материалы
Культура
Американского «Ведьмака» сравнили с польской версией
Гей, славяне
Чернокожие эльфы и магические оргии в главном фэнтези сезона: стоит ли смотреть «Ведьмака»
Раскрыты имена самых востребованных артистов на новогодних корпоративах
Смотрите это немедленно
На этих фильмах выросло целое поколение: 50 лучших картин десятилетия
В Лос-Анджелесе рэпер осыпал бездомных деньгами и был раскритикован
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»
Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
Фадеев рассказал о нежелании певицы Наргиз выступать в «убогих залах в провинции»
Все материалы
Интернет и СМИ
Галкин рассказал о поездке в Чечню во время войны
Война на два фронта
 
89-летняя бабушка-блогер перещеголяла молодых геймеров
Призраки уходящих эпох
Неумолимый ход времени глазами лучших фотографов мира
Галкин прокомментировал слухи о гомосексуальности
Анастасия Заворотнюк Пир во время чумы
Как журналисты хоронили знаменитостей, юмор и свободу слова: главные медиаскандалы 2019 года
Мошенники воспользовались новогодним настроением и атаковали пользователей сети
Все материалы
Ценности
Дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в нижнем белье
Любовь и тюль
Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Первым словом дочери самой молодой миллиардерши стало название люксовой сумки
Ковбой в Белом доме
Горы дорогих нарядов, украшений и машин: роскошная жизнь Рейгана и его жены
Нос Кардашьян сочли эталоном
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Женщина показала трюк по очистке белых кроссовок и прославилась
Все материалы
Путешествия
Несколько пассажиров выгнали из самолета из-за слишком большого веса
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Первый пассажирский поезд через Крымский мост завершил маршрут
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Проезд поезда по Керченскому мосту сняли на видео
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Все материалы
Из жизни
Лев распугал гиен из-за обиженной львицы
Хо Ван Ланг«Он ел летучих мышей, как оливки»
Беглец больше 40 лет прятался в джунглях. Он не знал о существовании женщин и был счастлив
Мужчина получил пожизненный срок за кражу девяти долларов
«Станешь десятой женой и будешь жить в гареме»
История россиянки, которая ради любви переехала в Иран
Мужчина отошел в лес по нужде и скончался в пасти льва
Дора Штраух и Фридрих Риттер«С последним вздохом я тебя проклинаю»
Семейная пара сбежала от всего мира на таинственный остров. Их идиллия превратилась в кошмар
Молниеносная реакция прохожего спасла ребенка от агрессивного питбуля
Все материалы
Смотрим, как собирают старые и новые Aston Martin
Гостим на двух заводах британской марки, где осовременнивают «классику» и выпускают новые суперкары
Как и на чем перевозят очень большие грузы: видео
Семь примеров того, кто, зачем и куда транспортирует многотонные сверхгабаритные грузы
Mercedes-Benz GLB
Тест компактного семиместного кроссовера Mercedes-Benz
Лучшие двигатели года
Рядные «шестёрки», корейский турбомотор и смол-блок Chevrolet
Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada в 2020 году
В России узаконили новые правила сдачи экзамена на права
На продажу выставят разобранную на детали 40-летнюю Ferrari
Все материалы
Дом
Арендаторам квартир в Москве пообещали ценовую стабильность
Высший пилотаж
Как выглядит неизвестная Москва с дрона
В Москве подорожало жилье без права прописки
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Найдена самая дорогая съемная «двушка» Москвы
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Россиянам разрешили торговать электричеством
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Московским компаниям дадут денег на развитие экспорта
Совет Федерации одобрил увеличение МРОТ
Российский регион запросил еще денег на расселение граждан
Все материалы