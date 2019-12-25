Дочь Синди Кроуфорд сфотографировала себя в нижнем белье

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, поделилась с подписчиками откровенной фотографией в нижнем белье. Кадр знаменитость опубликовала в Instagram.

Девушка в кружевном прозрачном бюстгальтере белого цвета от французского бренда Simone Pérèle сфотографировала себя в зеркале ванной. В руках у модели консилер Touche Éclat косметической марки Yves Saint Laurent Beauty, а на безымянном пальце несколько колец.

Фото опубликовано @kaiagerber

Подписчики Гербер пришли в восторг от новой публикации модели. «Ты потрясающая, Кайя!», «Твое лицо просто идеально», «А теперь один серьезный вопрос. Ангел, тебе было больно, когда ты упала с небес?», «Ты такая же красивая как твоя мать», — хвалили внешность девушки поклонники.

Это не первый раз, когда Кайя Гербер делится с фанатами откровенными фотографиями. Так, в октябре она опубликовала в Instagram-аккаунте селфи топлес и смутила подписчиков. На кадре девушка также позировала напротив зеркала, но на ней не было никакой одежды. Шею Гербер украшали несколько золотых цепочек.

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