Дочь Синди Кроуфорд случайно оголила грудь на подиуме

Дочь Синди Кроуфорд американская супермодель Кайа Гербер случайно оголила грудь на подиуме во время недели моды в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время показа коллекции прет-а-порте весна-лето 2020 итальянского модного дома Valentino. Модель демонстрировала блузку из прозрачной черной ткани с галстуком-узлом, которую надела на голое тело, а также черный пиджак, юбку и босоножки.

Во время показа, когда Гербер шла по подиуму, лацканы пиджака разлетелись и обнажили грудь модели.

Ранее в сентябре Кайа Гербер отметила свое 18-летие в наряде, похожем на платье ее матери Синди Кроуфорд, в котором та выходила в свет в 1990-х.

Носить вещи на голое тело стало трендом у знаменитостей. До этого в похожем образе сфотографировали коллегу Кендалл Дженнер, модель Беллу Хадид. После показа Burberry, в котором девушка принимала участие, она вышла на улицы Лондона в бежевом плаще Holzweiler и голубых свободных джинсах. Однако внимание фотографов привлек топ из блестящего прозрачного материала.

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