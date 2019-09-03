18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в полупрозрачном топе для журнала Vogue

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер, которой 3 сентября исполнилось 18 лет, впервые попала на обложку британской версии модного журнала Vogue. Ее фотографии появились в Instagram-аккаунте издания.

Для октябрьского номера девушка снялась в черно-белом пятнистом наряде и в объемном головном уборе из этого же материала. Стилисты дополнили образ модели массивными серьгами с жемчугом.

На других снимках Гербер позирует в топе из черной сетки, надетом на обнаженное тело, и плаще Comme des Garcons.

Фото опубликовано @britishvogue

«За последние несколько сезонов модель, постоянная фигурантка подиумов и дочь Синди Кроуфорд выросла из сорванца в одну из главных знаменитостей в мире моды», — объявили администраторы аккаунта в описании к фото.

В новом выпуске Кайя Гербер рассказывает о своем взрослении в цифровом мире, о публичности и о том, как стала лицом нового поколения.

В апреле 2018 года рекламная кампания французского модного дома Chanel, в которой снялась тогда еще несовершеннолетняя Кайя Гербер, вызвала негативную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые посчитали девушку слишком молодой, а наряд бренда — чересчур откровенным для ее возраста.

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