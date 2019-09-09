Дочь Синди Кроуфорд повторила БДСМ-наряд матери в честь совершеннолетия

Американская супермодель Кайа Гербер отметила свое 18-летие в наряде, похожем на платье ее матери Синди Кроуфорд, в котором та выходила в свет в 1990-х. Об этом сообщает Vogue.

Папарацци запечатлели Гербер в нью-йоркском отеле Edition Hotel в изготовленной на заказ кожаной мини-юбке Atelier Versace с поясом с фирменным логотипом марки и в черном полупрозрачном корсете на кожаных ремнях. Свой образ она дополнила остроносыми туфлями на каблуках со шнуровкой выше колен и сумкой-клатчем.

Фото опубликовано @kaiagerbernews1

В таком же костюме Синди Кроуфорд пришла на премию MTV Awards в 1992 году. Он назывался Miss S&M и был навеян тематикой БДСМ. В 2018 году модный дом Versace возродил коллекцию этих нарядов в своей весенней коллекции.

В сентябре стало известно, что в преддверии своего дня рождения Кайя Гербер снялась для обложки британской версии модного журнала Vogue. Для первой страницы октябрьского номера девушка позировала в черно-белом пятнистом наряде и в объемном головном уборе. На других снимках, появившихся в Instagram журнала, Гербер позирует в топе из черной сетки, надетом на обнаженное тело, и плаще Comme des Garcons.

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