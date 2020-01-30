18-летняя дочь Синди Кроуфорд намекнула на беременность снимком живота

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер, опубликовала фотографию, на которой она демонстрирует свой увеличившийся живот. Пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта.

На фото Гербер стоит боком к камере в коротком белом топе, кардигане и фиолетовых лосинах. В руках она держит упаковку мороженого и книгу под названием The one minute mother («Как стать мамой за минуту»). «Ищи тут скрытый смысл», — подписала снимок знаменитость, которой в сентябре 2019 года исполнилось 18 лет.

Ранее в январе Кайя Гербер снялась без бюстгальтера в рекламе испанского бренда одежды Loewe. На одном из снимков модель одета в длинное платье молочного цвета, через топ которого полностью просвечивает ее грудь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!