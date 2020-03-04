18-летняя дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум в прозрачной блузке без белья

Дочь Синди Кроуфорд, американская супермодель Кайя Гербер приняла участие в показе итальянского модного дома Miu Miu, на котором была представлена коллекция сезона осень-зима 2020. Снимок с шоу обпуликован в официальном Instagram-аккаунте Гербер.

18-летняя девушка продемонстрировала на подиуме черную юбку в пол с завышенной талией, подпоясанную кожаным ремнем в тон. Кроме того, на модели была прозрачная темная блузка, украшенная стразами и кристаллами в области груди и на рукавах. При этом на Гербер не было нижнего белья.

Фото: WWD / Shutterstock / REX

Ее образ дополняли черные полусапоги на высоком каблуке и платформе и заколки в виде цветов на голове.

Это не первый раз, когда Кайя Гербер выходит на подиум к зрителям в откровенных нарядах. Так, в феврале она приняла участие в показе французского модного дома Yves Saint Laurent сезона осень-зима 2020. На снимках с бекстейджа модель позировала перед камерой в черном кожаном бюстгальтере с треугольными чашечками, держась за грудь.

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