Эмили Ратаковски показала живот на улице во время карантина и была обругана

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски вышла на улицу с оголенным животом во время карантина из-за пандемии коронавируса и была обругана в сети. Фотографии публикует Daily Mail.

Знаменитость сфотографировали с мужем Себастьяном Беар-Макклардом и собакой по кличке Коломбо в Нью-Йорке, пара прошлась по городу в одинаковых черных масках. На Ратаковски был оранжевый пуховик, белые спортивные штаны и кроп-топ того же цвета. Отмечается, что при виде фотографов она расстегнула куртку, намеренно демонстрируя им живот.

emily yesterday in new york. Фото опубликовано @ratajkowskisource

Пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид модели, высказывая свое недовольство в комментариях. «Мне уже надоели фотографии в полуобнаженном виде. Остановись!» — написал один. «Она расстегнула молнию, увидев папарацци. Такое тщеславие во время пандемии поражает», — отметил второй. «Когда она уже поймет, что ее пупок не нравится людям?» — поинтересовался третий.

В апреле Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком из дома, находясь на изоляции. На размещенном снимке она позирует лежа на ковре в кружевных трусах и синем длинном халате без бюстгальтера, обнимая при этом своего пса.

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