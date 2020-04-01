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Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком во время самоизоляции

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Фото: @emrata

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке она позирует лежа на ковре в кружевных трусах и синем длинном халате, обнимая при этом свою собаку по кличке Коломбо. «Его тошнит от объятий», — подписала пост модель.

Подписчики Ратаковски восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей больше миллиона лайков. «Как же повезло собаке!!» — написал один. «Ты как всегда прекрасна», — высказался второй. «Я бы не отказался быть на месте твоей собаки», — отметил третий.

Ранее 27 марта 28-летняя Эмили Ратаковски сфотографировалась обнаженной за прозрачной шторой бежевого цвета. На фото модель стоит боком к фотографу без одежды и нижнего белья и прикрывает оголенную грудь рукой.

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