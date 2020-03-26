Эмили Ратаковски поделилась архивной фотографией в нижнем белье

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками архивной фотографией в нижнем белье. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На опубликованном кадре модель позирует в черных трусах и короткой серой майке, надетой поверх бюстгальтера. «Я совершенно забыла про эту фотографию, сделанную в моих старых апартаментах в центре Лос-Анджелеса. Это были сумасшедшие 2,5 года», — подписала она свой пост, который набрал больше миллиона лайков.

Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски в комментариях под публикацией. «Твои фотографии это благословение», «Ты идеальна!», «Боже мой, вот бы и мне выглядеть так же», — хвалили они.

В марте 28-летняя супермодель сфотографировала себя без трусов. На снимке она лежит в постели и снимает свои ноги сверху. Интимные части ее тела прикрыты белой чашкой с кофе. «Немножко шмекси-контента», — подписала публикацию Ратаковски.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!