Эмили Ратаковски сфотографировала себя без трусов

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась серией откровенных снимков с поклонниками. Кадры появились в stories в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

На одной фотографии 28-летняя Ратаковски лежит в постели без трусов и снимает свои ноги сверху. Интимные части ее тела прикрыты белой кружкой с кофе. «Немножко шмекси контента», — подписала публикацию модель.

На следующем кадре знаменитость стоит спиной к камере в ванной в черном бикини в горох с завышенной талией, которое полностью открывает ее ягодицы.

Ранее в марте Эмили Ратаковски поделилась с фанатами откровенным фото без бюстгальтера. На размещенном в сети кадре знаменитость позирует боком к фотографу, прикрывая обнаженную грудь руками. Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях под постом, набравшим миллион лайков.

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