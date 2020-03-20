Эмили Ратаковски показала любимый откровенный образ

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала три своих любимых аутфита. Снимки она разместила в сторис в Instagram-аккаунте по просьбе подписчиков.

На первом образе Ратаковски предстает в коротком ярко-красном платье-пиджаке Versace и босоножках, на втором — в эффектном откровенном наряде с крыльями Peter Dundas, в котором она появилась на балу Met Gala в прошлом году.

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На третьем фото супермодель одета в простое черное худи с капюшоном на голове, она позирует в обнимку с мужем Себастьяном Беар-Макклардом. На нем надето похожее худи, но серого цвета, судя по всему, снимок сделан во время домашнего карантина.

До этого Ратаковски попозировала в купальнике на фотосессии для собственного бренда. На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена загорающей на лежаке в белом бикини Inamorata. Стоимость модели купальника Las Olas на сайте бренда составляет 150 долларов (11 813 рублей).

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