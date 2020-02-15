Эмили Ратаковски поделилась откровенным снимком в купальнике

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенными фото и показала новый купальник собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды Inamorata Woman. Снимки были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах знаменитость позирует перед камерой на пляже в бикини Neptune расцветки Burgundy Leopard Link — черного цвета в белый горошек и с леопардовыми вставками. Верх купальника представляет собой завязанные на бант треугольные чашечки. Образ модели дополнен миниатюрной золотой цепочкой и винтажными серьгами.

New favorite suit @inamoratawoman Фото опубликовано @emrata

Продемонстрированный комплект доступен на сайте Inamorata Woman по цене 75 долларов (около 4,7 тысячи рублей).

13 февраля Ратаковски разместила на своей странице в соцсети снимок другого купальника собственного бренда. Она позировала перед камерой на пляже в ярком бикини Neptune с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками.

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