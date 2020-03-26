Эмили Ратаковски опубликовала интимное фото с мужем

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась интимным снимком с супругом. Фотография опубликована в ее Instagram-сторис.

28-летняя знаменитость сделала селфи в постели под одеялом с 31-летним мужем, продюсером, бизнесменом и актером Себастьяном Беар-Макклардом. На фото обнимающаяся пара запечатлена без одежды.

В феврале немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала аналогичный откровенный снимок со своим супругом. Она сфотографировалась в кровати с 29-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. «Мой день начался поздно. Люблю тебя, Том», — подписала модель кадр.

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