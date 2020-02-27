46-летняя бывшая модель показала интимное фото с мужем

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала интимное фото со своим супругом. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 46-летняя Клум запечатлена в постели с мужем, 29-летним гитаристом группы Tokyo Hotel Томом Каулитцем. «Мой день начался поздно. Люблю тебя, Том», — подписала модель кадр.

Late start to my day😴 I Love you Tom ❤️ Фото опубликовано @heidiklum

Подписчики Клум одобрили новый пост. «Желаю вам долгой счастливой жизни», «Должно быть, он чувствует себя как в раю», «Вы очень красивая пара, будьте счастливы!» — пожелали они в комментариях.

Хайди Клум не первый раз делится с подписчиками откровенными фотографиями. Например, в августе 2019 года она позировала топлес перед Томом Каулитцем. Поклонники раскритиковали ее в соцсети за вульгарное поведение. «Для меня это слишком. Я отписываюсь от нее», — писала одна из них.

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