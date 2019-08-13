46-летняя бывшая супермодель попозировала топлес для мужа и была раскритикована

46-летняя бывшая супермодель Хайди Клум попозировала топлес перед своим мужем, 29-летним гитаристом группы Tokyo Hotel Томом Каулитцем, и была раскритикована пользователями сети. Женщина выложила фото, на котором она плавает на спине в бассейне в своем Instagram-аккаунте. Ее обнаженную грудь прикрывает надувной круг в форме обнаженной груди.

«Позирую топлес для мужа», — подписала она фотографию.

Часть пользователей обрушилась на нее с критикой. «Ноги расставлены — это, кажется, очень важно для нее. Ей должно быть стыдно!» — возмутился один из подписчиков. «Для меня это слишком. Я отписываюсь от нее», — заявила другая подписчица. «Неловко и абсолютно по-детски», — прокомментировал третий.

Других пользователей возмутила агрессия в адрес Клум. «Женщина с отличным чувством юмора, ее детям очень повезло, что рядом с ними такая веселая мама!» — встала на защиту Клум одна из пользовательниц. «Ничего себе! Какие комментарии… Из каких пещер вылезли эти уроды?» — раскритиковала подписчиков бывшей супермодели одна из пользовательниц. «И снова вся ненависть исходит от немецких пользователей. У вас нет чувства юмора или в чем проблема? Не нравится — не смотри!» — поддержала ее еще одна пользовательница.

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Хайди Клум и Том Каулиц проводят летний отпуск в Италии, где хотят еще раз отметить свадьбу на острове Капри. Первая церемония прошла 22 февраля 2019 года.

В июле 2019 года Клум попозировала перед мужем в раздельном купальнике с принтом в виде традиционных итальянских блюд, выложила серию фотографий в интернет и восхитила пользователей сети.

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