Купальник Ким Кардашьян на новом фото взволновал фанатов

Фанаты телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян оценили ее купальник на новой фотографии в соцсетях. Кадром она поделилась в Instagram.

На снимке 38-летняя Кардашьян позирует полулежа на корме лодки во время отпуска в Коста-Рике. На ней — черный слитный купальный костюм с крупными вырезами на спине и животе.

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Подписчики телезвезды похвалили ее модный выбор. «Я ищу такой купальник повсюду!» — призналась одна из них. «Мы все хотим такой купальник, да?» — поддержала другая. «Этот костюм просто идеален! Как и сама Ким», — восхищалась третья. «Он тебе очень идет! Такая горячая!» — согласилась четвертая.

Публикация Ким Кардашьян собрала 4,5 миллиона лайков.

В апреле американская топ-модель Эмили Ратаковски опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта архивную фотографию, на которой Ким Кардашьян запечатлена в купальнике. На снимке юная Кардашьян с короткой стрижкой позирует в белом купальнике во время отдыха. «Малышка Ким», — подписала супермодель публикацию.

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