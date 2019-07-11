Ким Кардашьян появилась на публике в новом смелом наряде

Основательница косметического бренда KKW Beauty и телезвезда Ким Кардашьян снова появилась на публике в смелом наряде. Фотографии папарацци публикует Daily Mail в четверг, 11 июля.

Фото: KYNY / Broadimage / Broad Image / East News

По данным издания, Кардашьян пришла в ресторан Craig, расположенный в Восточном Голливуде, в сопровождении своего мужа Канье Уэста и старшей сестры Кортни Кардашьян. Внимание журналистов привлекла одежда 38-летней телезвезды: на ней был черный облегающий топ Tom Ford с американской проймой и паттерном в стиле кожи крокодила, кожаные лосины и прозрачные босоножки со стеклянными каблуками. Стоимость топа составляет 1940 фунтов стерлингов (153 тысячи рублей).

Ким Кардашьян регулярно выходит в свет в вызывающей одежде. Ранее в июле ее запечатлели в Лос-Анджелесе в полупрозрачном облегающем мини-платье фиолетового цвета с одним рукавом. Автором платья оказалась американский дизайнер Мейси Уилен (Maisie Wilen). На Кардашьян также были сандалии на высоком каблуке.

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