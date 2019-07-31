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46-летняя бывшая супермодель снялась в купальнике и восхитила пользователей сети

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46-летняя бывшая супермодель Хайди Клум попозировала в купальнике перед своим мужем, 29-летним гитаристом группы Tokyo Hotel Томом Каулитцем, и восхитила пользователей сети. Женщина выложила серию фотографий в своем Instagram-аккаунте.

Клум одета в раздельный купальник с принтом в виде традиционных итальянских блюд. Женщина позирует на кровати перед лежащим на ней мужчиной, который, предположительно, является ее мужем. Его нога видна на некоторых кадрах. «Пицца и спагетти», — подписала она фотографии.

«Мне нравятся эти волосы, мне нравится эта кожа, мне нравится этот купальник, мне нравишься ты», — написала в комментариях одна из фанаток. «В этой фотографии прекрасно все: купальник, твое натуральное лицо, твоя смешная и все еще изящная внешность», — прокомментировала другая.

Однако часть германоязычных подписчиков раскритиковали Клум. «Эти трусики похожи на подгузник», — написал один из пользователей. «Извини, Хайди, но трусики ужасны», — согласился с ним второй. «Хайди, ты просто смешна», — резюмировал третий.

Молодожены проводят летний отпуск в Италии, где хотят еще раз отметить свадьбу на острове Капри. Первая церемония прошла 22 февраля 2019 года.

Ранее в июле поклонники американской топ-модели, актрисы и дизайнера Эмили Ратаковски оценили новый купальник ее бренда Inamorata Woman, фото в котором она выложила в своем Instagram-аккаунте.

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