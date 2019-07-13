58-летняя модель решила сняться в купальнике для легендарного журнала

Американка Джоди Харрисон-Бауер собралась стать самой зрелой участницей съемки в купальниках за всю историю легендарного журнала Sports Illustrated, известного пляжными фотосессиями. Об этом сообщает The Sun.

58-летняя Джоди, модель, тренер и владелица фитнес-зала Jodifit, примет участие в кастинге, где ее соперницами станут значительно более молодые участницы. По словам Харрисон-Бауер, несмотря на возраст и тот факт, что она мать двух взрослых дочерей, она в отличной форме и никогда не была так уверена в себе. «Я хочу вдохновить своих ровесниц, чтобы они решились попробовать что-то новое», — заявила модель. Она сообщила, что воспользовалась своим шансом потому, что журнал не установил максимального возраста участниц кастинга.

Джоди Харрисон-Бауер дважды завоевывала титулы World Fitness America и World Fitness Universe. Готовясь к кастингу, она посвящает тренировкам (кардио и тяжелой атлетике) десять часов в неделю.

Ранее сообщалось, что Sports Illustrated впервые в истории пригласил для съемок девушку в мусульманском купальнике буркини и хиджабе. Фотографу позировала 21-летняя супермодель кенийско-сомалийского происхождения Халима Аден. Съемки прошли на пляже в Кении, где ранее девушка несколько лет прожила в лагере для беженцев. Она родилась в Сомали, но вместе с семьей была вынуждена бежать из страны. Из Кении девушка перебралась в США.

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