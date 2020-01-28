46-летняя бывшая супермодель вышла в свет в откровенном наряде

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум появилась на церемонии вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Снимок с мероприятия она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

46-летняя знаменитость вышла в свет в платье бренда Dundas World из прозрачной ткани с металлической отделкой. Наряд оформлен высоким разрезом посередине, оголяющим ногу модели, а также глубоким вырезом кливиджем. Образ Клум дополнен босоножками Giuseppe Zanotti на тонких ремешках, а также подвеской с крупным кулоном и кольцами Lorraine Schwartz.

Хайди Клум Фото: David Fisher / Shutterstock / REX

Поклонники телеведущей оценили ее пост в комментариях. «Очень симпатично», «Как всегда, обворожительна», «Прекрасная леди», «Очень элегантно», — писали они. «Вам очень идут длинные волосы», — заметил один из подписчиков. «Абсолютное совершенство. Вы вообще стареете?» — поинтересовался другой.

23 декабря прошлого года Клум также поделилась откровенным снимком, на котором она позирует в ванной комнате. Модель лежит боком к камере в наполненной пеной ванне и показывает обнаженное бедро. На ее лице — яркий макияж, а волосы убраны в хвост.

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