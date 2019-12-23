46-летняя бывшая супермодель опубликовала откровенное фото в ванне

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум опубликовала откровенный снимок, на котором она позирует в ванной комнате. Он появилось в ее Instargram-аккаунте.

На фото 46-летняя Клум лежит боком к камере в наполненной пеной ванне и показывает обнаженное бедро. На ее лице — яркий макияж, а волосы убраны в хвост. В описании к посту, который собрал более 70 тысяч лайков, модель пожелала подписчикам спокойной ночи.

Good night 😘 #queenofdrags Фото опубликовано @heidiklum

Поклонники Клум обрадовались новой публикации. «После такого снимка я точно буду спать спокойно», «Какая же ты красивая, спокойной ночи!», «Как тебе удается оставаться идеальной», «Ты мой кумир, Хайди, ты богиня», — писали они в комментариях.

Хайди Клум нередко размещает в соцсетях фотографии, на которых она запечатлена обнаженной. Так, в ноябре она показала архивный кадр, на котором позирует в коротком наряде в возрасте 20 лет. Подписчики обратили внимание, что 46-летняя модель не меняется с возрастом, и похвалили ее за хорошую форму.

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