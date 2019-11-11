46-летняя бывшая супермодель показала старое полуобнаженное фото

Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум показала поклонникам архивную фотографию, на которой она позирует в коротком наряде в возрасте 20 лет. Восторженную реакцию комментаторов она получила в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Клум запечатлена спиной к камере в черном мини-платье, из-под которого видны ее ягодицы. «Здесь мне 20 с чем-то», — подписала она снимок.

Подписчики обратили внимание, что 46-летняя модель не меняется с возрастом, и похвалили ее за хорошую форму. «Совсем не изменилась!», «Ты выглядишь сейчас намного лучше, класс!», «С каждым годом только хорошеешь…» — высказались они.

Ранее в октябре Хайди Клум выложила фотографии с мировой премьеры фильма «Малефисента: владычица тьмы». На них видны морщины женщины, но они, по мнению подписчиков, сделали ее только симпатичнее. «Видно, что Хайди естественно стареет и не похожа на других пластиковых кукол. Красивая женщина!» — написал один из пользователей.

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