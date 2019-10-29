46-летняя бывшая супермодель вновь попозировала мужу без одежды

46-летняя бывшая немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала новую фотографию, на которой она позирует обнаженной. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте в понедельник, 28 октября.

На черно-белом снимке, сделанном мужем модели, 29-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, Клум сидит на кровати лицом к камере и улыбается. На ней — черная шляпа ведьмы с логотипом итальянского модного бренда Moschino. Слева в кадре также видна рука Каулитца.

Поклонникам топ-модели понравилась новая публикация, и она собрала почти 150 тысяч лайков. «Как же повезло твоему супругу!», «Такая утонченная», «Как всегда красавица. Мы тебя очень любим, Хайди», — хвалили фанаты.

Хайди Клум и раньше делилась откровенными снимками. В августе подписчики раскритиковали ее за фото, на котором она плавает на спине в бассейне, а ее обнаженную грудь прикрывает надувной круг в форме обнаженной груди. Автором кадра тоже был ее муж Том Каулитц.

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