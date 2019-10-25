46-летняя бывшая супермодель показала декольте и расстроила фанатов

46-летняя бывшая немецкая супермодель Хайди Клум продемонстрировала декольте в сети и огорчила своих поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте 24 октября.

На видео Клум снимает себя на камеру смартфона. Она одета в кожаную куртку с глубоким вырезом и высоким воротником. В описании к посту модель отметила, что автор вещи — креативный директор модного дома Maison Margiela итальянский дизайнер Джон Гальяно. Свой образ Хайди Клум дополнила черным ожерельем в виде ремня с кисточкой и яркими синими тенями для век.

Подписчики знаменитости не одобрили ее внешний вид и высказали свое негодование в комментариях. «Во что же ты превратилась...», «Хайди, тебе это еще не надоело?», «Фу, гадость», «Зачем ты сделала пластику носа?», «Боже мой, этот наряд тебе не по возрасту», — писали они.

Видео супермодели собрало около 700 тысяч просмотров.

Ранее Хайди Клум отпраздновала День труда, который в США отмечается 2 сентября, фотографией топлес. «Ленюсь в День труда», — подписала фото модель. Поклонников Хайди Клум возмутило ее вызывающее поведение.

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