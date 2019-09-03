46-летняя бывшая супермодель отпраздновала День труда голой и расстроила фанатов

46-летняя бывшая немецкая супермодель Хайди Клум отпраздновала День труда, который в США отмечается 2 сентября, фотографией топлес. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На снимке Клум позирует, стоя у открытого окна спиной к камере и завернувшись в одеяло. «Ленюсь в День труда», — подписала фото модель.

Фото опубликовано @heidiklum

Поклонников Хайди Клум возмутило ее вызывающее поведение. «Это первый шаг к менопаузе», — съязвила одна из них. «Почему бы тебе уже просто не начать сниматься для Playboy? Раз ты хочешь показать свое тело любому желающему», — посоветовала другая. «Весьма печально на это смотреть», — посетовала третья.

Это не первый раз, когда фанаты критикуют откровенный снимок Хайди Клум. Ранее в августе она выложила фото, на котором плавает на спине в бассейне. Ее грудь прикрывал надувной круг в форме обнаженной груди.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!