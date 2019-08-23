Живот 46-летней бывшей супермодели взволновал поклонников

46-летняя бывшая немецкая супермодель Хайди Клум выложила в своем Instagram-аккаунте видео, в котором она стоит в странной позе в нижнем белье и туфлях на каблуке. В это время вокруг нее ходит мужчина с компьютером в одной руке и фотоаппаратом в другой. «Подготовка к Хеллоуину. Не должен дрогнуть ни один мускул!» — подписала Клум видео.

Часть англоязычных пользователей похвалили фигуру бывшей супермодели, другие выразили отношение к ее костюмам на праздник. «Она королева Хеллоуина! Каждый год с нетерпением жду, когда она покажет свой новый образ.

Однако многие германоязычные пользователи обратили внимание на живот Клум. «Так приятно видеть, что даже у Хайди есть животик после праздника!» — написал один из подписчиков Клум. «Беременная?» — предположил другой. «А животик-то уже заметен», — прокомментировала русскоязычная пользовательница.

У женщины нашлись защитники: «Ей 46 лет, и у нее за спиной несколько беременностей. Ей не нужно много калорий или новой беременности, чтобы появился небольшой животик».

Ранее в августе Хайди Клум выложила откровенное селфи, чем спровоцировала волну негативных комментариев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!