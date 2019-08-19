46-летнюю бывшую супермодель раскритиковали за снимок обнаженной груди

Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум выложила откровенное селфи, чем спровоцировала волну негативных комментариев. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На черно-белом фото Клум запечатлена на фоне моря с распущенными волосами и без топа. Подписчиков вывело из себя вульгарное поведение модели, а именно — публикация фото, на котором видна обнаженная грудь. «Все, что я вижу, — это вода», — подписала пост Клум.

Фото опубликовано @heidiklum

«Все, что я вижу, это кризис среднего возраста», — подколола ее одна пользовательница сети. «С какой целью ты это делаешь?» — негодовала другая. «Фотография была бы хорошей, если бы не голая грудь. Людям не всегда хочется видеть такое», — возмутился еще один подписчик. «Думаешь, это действительно стоило показывать?» — поддержал четвертый.

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Хайди Клум и ее супруг, музыкант Том Каулиц проводят летний отпуск в Италии, где планируют еще раз отметить свадьбу на острове Капри. Первая церемония прошла 22 февраля 2019 года.

Это не первый раз, когда фанаты критикуют откровенный снимок Хайди Клум. Ранее в августе она выложила фото, на котором плавает на спине в бассейне. Ее грудь прикрывал надувной круг в форме обнаженной груди.

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