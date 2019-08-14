Пожилая модель надела купальник своей молодости и поделилась ощущениями

60-летняя британская модель Линда Лусарди сфотографировалась в купальнике, который надевала для съемки в 1988 году, и поделилась ощущениями. Об этом сообщает The Sun.

На снимке женщина позирует в блестящем раздельном купальнике, расшитом пайетками. «Не могу поверить, что я надела тот же самый сверкающий бикини, который был на мне в тот день. Я нашла его на чердаке в прошлые выходные, когда делала генеральную уборку, и он все еще мне как раз», — восхитилась бывшая модель.

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Она добавила, что стройной фигурой обязана своим родителям. «Я слежу за своим весом, но мне очень повезло с метаболизмом», — призналась она. Для того чтобы поддерживать хорошую физическую форму, Лусарди советует не есть до тех пор, пока не проголодаешься, уменьшить размер порций, а также отказаться от пищи после восьми вечера.

Ранее в августе 46-летняя бывшая супермодель Хайди Клум попозировала топлес перед своим мужем, 29-летним гитаристом группы Tokyo Hotel Томом Каулитцем, и была раскритикована пользователями сети. «Ноги расставлены — это, кажется, очень важно для нее. Ей должно быть стыдно!» — возмутился один из подписчиков в комментариях в соцсетях. «Для меня это слишком. Я отписываюсь от нее», — заявила другая подписчица.

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