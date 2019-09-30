46-летняя бывшая супермодель запустит шоу трансвеститов вместе с Кончитой Вурст

46-летняя бывшая немецкая супермодель Хайди Клум станет членом жюри нового телешоу трансвеститов Queen of Drags («Королева дрэгов»). Об этом она рассказала в подписи к снимку, который опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии немка позирует с соведущими шоу: деверем Клум фронтменом группы Tokyo Hotel Биллом Каулитцем и австрийским певцом Томом Нойвиртом, победившим на Евровидении-2014 в образе бородатой исполнительницы Кончиты Вурст.

«Я с нетерпением жду, чтобы прекрасно провести время с вами», — подписала фотографию Клум. Съемки новой программы уже начались в Лос-Анджелесе.

QUEEN OF DRAGS! Ich freue mich auf eine Super Zeit mit Euch 😀👑💖 #EXCITED #HERBST2019 @conchitawurst @billkaulitz @tokiohotel Фото опубликовано @heidiklum

Пост Клум в социальной сети вызвал ажиотаж среди ее подписчиков. Меньше, чем за сутки после публикации он получил более 100 тысяч лайков и 800 комментариев, хотя обычно самые популярные посты Клум собирают столько лайков и комментариев за несколько дней.

Поклонники бывшей супермодели одобрительно высказались о шоу и ее соведущих. «Германо-австрийская сверхсила!» — написал один из подписчиков. «Я с нетерпением жду шоу», — прокомментировал другой. «Гениально! Я с нетерпением жду этого!» — согласился с ним третий.

Ранее в сентябре Хайди Клум отпраздновала День труда, который в США отмечается 2 сентября, фотографией топлес. «Ленюсь в День труда», — подписала фото модель. Поклонников Хайди Клум возмутило ее вызывающее поведение.

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